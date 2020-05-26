Пользователи приложения "Социальный мониторинг" будут получать запросы о селфи по СМС

Отправленные на домашний карантин пользователи приложения обязаны при регистрации сделать фотографию на фронтальную камеру, после чего сервис начинает автоматически отслеживать геолокацию. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение в случайное время направляет пользователю пуш-уведомления с запросом сделать фотографию. Нарушение режима самоизоляции, в том числе отсутствие реакции на запрос приложения, влечет за собой штраф в размере 4 тыс. рублей и необходимость продолжить лечение в больнице.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пользователи приложения "Социальный мониторинг", предназначенного для контроля за соблюдением самоизоляции в Москве, будут получать запросы на фотографии с помощью СМС. Этот функционал уже тестируют, и со временем он заменит действующие пуш-уведомления, сообщили во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Некоторые пользователи отключают пуш-уведомления приложений и попросту не видят, что им пришел запрос на фотографию. Чтобы они вовремя видели уведомление о необходимости сделать фото, было принято решение присылать его по СМС. Когда пользователь получает сообщение, ему необходимо в течение часа зайти в приложение и сделать фото", - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводят на сайте.

По данным сайта, СМС с запросом будут приходить на номер телефона, указанный в согласии на получение медицинской помощи на дому или постановлении главного санитарного врача. Если человек пользуется сервисом "Социальный мониторинг" на другом смартфоне или на устройстве, полученном от города, то СМС будут приходить не на него, а на номер, указанный в документах. Кроме того, после обновления приложения у пользователей появилась возможность переснять фото, если оно по какой-либо причине не получилось.

"Сервисом "Социальный мониторинг" уже пользуются более 60 тыс. горожан - пациенты с подтвержденным COVID-19, те, кто живет вместе с ними, а также горожане с симптомами ОРВИ. Сервис позволяет проверять, насколько добросовестно они соблюдают карантин. Благодаря ответственному поведению пользователей "Социального мониторинга" снижается риск распространения инфекции. А городские службы в случае нарушения карантина сразу получают сигнал о возможной опасности", - сообщается на сайте.