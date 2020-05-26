Москва имеет достаточно технологий для обеспечения безопасности электронного голосования

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Столица имеет достаточно технологий, чтобы обеспечить безопасность мобильного голосования. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн-конференции "Цифровая индустрия промышленной России" глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Технологий более чем достаточно. Слишком много советчиков только, мало реальных реализаторов, к сожалению <...> Если серьезно отвечать на вопрос и [в том числе обсуждать возможность проведения электронного голосования на выборах президента РФ] в 2024 году, я абсолютно уверен, что мы как государство придем к тому, что будет как минимум юридически значимая дополнительная возможность [проголосовать] <..> Все будет безопасно", - сказал Лысенко, отвечая на вопрос о достаточности технологий в Москве для обеспечения цифровой безопасности мобильного голосования.

Эксперимент по электронному голосованию был проведен в трех из 45 одномандатных округов Москвы на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не произошло взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Для хакеров, которые взломали бы систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, было объявлено вознаграждение 2 млн рублей. Обещанный денежный приз был поделен между IT-специалистами, указавшими слабости в системе онлайн-голосования.