В Москве начинается сезон летних ночей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сезон теплых летних ночей начинается в Москве в среду. Ночные температуры повысятся к концу недели до 13 градусов тепла, это свидетельствует о приходе лета, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с ближайшей ночи температуры заметно повышаются. В ночь на среду температура 8-10 градусов. К концу недели, в ночь на пятницу, субботу, воскресенье она еще повысится, и будет в диапазоне 10-13. Это уже настоящая летняя погода", - сообщил он.

По словам Вильфанда, понятие "летняя погода" связано не столько с высокими температурами днем, сколько с теплыми ночами.

"Утром уже выходишь на улицу не с ощущением дрожи, а сразу попадаешь в температуру выше 15 градусов. В течение этой недели ночи уже летние", - отметил метеоролог.