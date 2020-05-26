{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве начинается сезон летних ночей

К концу недели температура воздуха ночью повысится до 13 градусов тепла

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сезон теплых летних ночей начинается в Москве в среду. Ночные температуры повысятся к концу недели до 13 градусов тепла, это свидетельствует о приходе лета, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с ближайшей ночи температуры заметно повышаются. В ночь на среду температура 8-10 градусов. К концу недели, в ночь на пятницу, субботу, воскресенье она еще повысится, и будет в диапазоне 10-13. Это уже настоящая летняя погода", - сообщил он.

По словам Вильфанда, понятие "летняя погода" связано не столько с высокими температурами днем, сколько с теплыми ночами.

"Утром уже выходишь на улицу не с ощущением дрожи, а сразу попадаешь в температуру выше 15 градусов. В течение этой недели ночи уже летние", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Репортаж
Пирсинг и новые тату. Врачи на акции в Москве назвали противопоказания к донорству плазмы
Плазму нельзя сдавать людям с хроническими заболеваниями, врожденными патологиями, а также тем, кто перенес ОРВИ, вакцинацию или небольшую операцию
Читать полностью