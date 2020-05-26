Пирсинг и новые тату. Врачи на акции в Москве назвали противопоказания к донорству плазмы

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Власти Москвы уже несколько недель проводят кампанию по привлечению перенесших коронавирусную инфекцию к донорству плазмы крови для переливания заразившимся. Акция по сдаче плазмы прошла во вторник на площадке клуба "Мой социальный центр" в Южном Бутово, в ходе нее врачи и социальные работники рассказали, как стать донором и что может этому помешать, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас, как сообщали столичные власти, в городе существует специальная горячая линия по донорству плазмы, операторы которой не только принимают звонки, но и инициативно обзванивают тех, кто справился с инфекцией, и предлагают ввиду наличия иммунитета к вирусу стать волонтерами для помощи заразившимся либо донорами плазмы. Кровь выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов содержит антитела к нему, поэтому может использоваться для лечения пациентов. Во вторник в ходе акции донорами стали социальные работники, перенесшие коронавирус и выразившие желание и готовность помочь москвичам, которые сейчас находятся в больницах.

"Есть абсолютные противопоказания - это хронические заболевания, врожденные патологии. Кроме того, есть временные противопоказания - татуировки, пирсинг, перенесенные острые респираторные вирусные инфекции, вакцинация, небольшая операция. Есть противопоказания, в соответствии с которыми врач принимает решение о том, возможна ли донация в данный момент или же ее нужно перенести", - рассказала врач-трансфузиолог Дарья Кулькова.

Она уточнила, что перед сдачей плазмы нужно подготовиться - за два дня до не есть жирную пищу, стараться ограничиться постными продуктами, а в день донации позавтракать чем-нибудь легким, например кашей на воде и сладким чаем. Врач напомнила, что донорство плазмы - это очень важно, так как один выздоровевший может помочь троим пациентам, которые еще заражены.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, как долго выздоровевший может быть донором для заразившихся людей, Кулькова пояснила, что вирус еще не столь изучен, поэтому длительность циркулирования антител в крови пока исследуется. По словам врача, есть пороговые значения, при которых желательно заготавливать плазму, а также есть значения не очень высокие, когда плазма не будет иметь терапевтического эффекта.

"Но сколько времени в организме остаются антитела, пока никто не знает. Есть только предположение, что это будет происходить в течение нескольких месяцев, может быть года", - подчеркнула она.

Важны и вес, и возраст, и питание

Донором плазмы может стать человек от 18 до 55 лет, перенесший коронавирус, если он не имеет противопоказаний к донорству, весом свыше 50 кг. При этом у него должны отсутствовать хронические заболевания, должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"С момента прихода донора на станцию переливания до окончания процедуры, как правило, достаточно двух часов. Относительно того, какой эффект донорская плазма оказывает на больных, пока нельзя делать никаких прогнозов. Но терапевтический эффект наблюдается. Один выздоровевший может помочь троим пациентам с коронавирусом", - пояснила Кулькова.

На прошлой неделе соцработники из центров соцобслуживания сдали специальный тест ИФА (иммуноферментный анализ), который помог выявить наличие либо отсутствие в крови антител к коронавирусу. До сдачи плазмы допустили тех, у кого выработался иммунитет. Руководители всех центров соцобслуживания (ЦСО) и округов поддержали своих сотрудников, желающих сдать плазму.

Многие готовы вернуться

Корреспондент ТАСС прошел вместе с социальными работниками по центру, чтобы увидеть, как происходит отбор доноров. Первое, через что проходят посетители, - это измерение температуры. Посетители ждут своей очереди на проверку в масках и перчатках, они также стараются сохранить социальную дистанцию.

Далее всех пришедших распределили по залу с просьбой немного подождать, так как желающим стать донорами придется пройти еще один отбор. Непосредственно перед донацией каждый желающий сдать кровь заполняет анкету, в которой указывает личные данные и способы связи. Затем потенциальный донор проходит на осмотр к врачу и сдает общий анализ крови. После этого принимается решение о том, возможно ли провести процедуру взятия плазмы.

"Сама процедура относительно спокойная, безопасная. Используются одноразовые материалы. Забор происходит по нескольким порциям", - отметила врач-трансфузиолог. Весь процесс забора плазмы занимает не более 40 минут, после чего доноров приглашают выпить чай с чем-нибудь сладким и отправляют домой.

Многие намерены вернуться, чтобы повторно сдать кровь. "Я сначала думала, что просто простудилась. Пропало обоняние на несколько дней, но ничего больше не было. И только после получения подозрительных анализов, выяснилось, что у меня вирус. Потом, когда у меня обнаружили антитела, диагноз подтвердился. Я - соцработник, я занимаюсь тем, что помогаю людям. Поэтому вопроса о том, помогать ли больным коронавирусом, став донором, не стояло. Надо помочь!", - сказала пришедшая сдать плазму крови Юлия.

Еще один донор Евгений также выразил желание и дальше помогать жителям Москвы в этот сложный период. Он пообещал вернуться и еще раз сдать плазму для тех, кто еще нуждается в ней.

Сотрудница филиала "Лефортово" территориального ЦСО "Южнопортовый" Мария впервые сдает плазму крови. "Волнительно, но не страшно. Понимаю, как сейчас это важно для нашего города, - отмечает она. - Я думаю о том, что если не я пойду, то кто? Нужно начинать с себя. Надеюсь, моя плазма будет полезна тем, кто сейчас тяжело болеет".

Ценная помощь

Как отметила начальник окружного управления соцзащиты Юго-Западного административного округа Светлана Титова, за несколько дней до акции ИФА-тестирование прошли 38 социальных сотрудников. Их проверили на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, тем самым отобрав для участия в акции по сдаче крови. Подошли всего семь человек, у которых было выявлено достаточное количество антител.

"Сегодня социальные работники принимают участие в акции по сдаче плазмы для тех, кто нуждается в этом, для тех, кто болеет. Немаловажным является помощь, которую мы можем оказать нашим коллегам-медикам - это сдать кровь, сдать плазму для того, чтобы они могли воспользоваться ею и помочь тем, кто в этом нуждается. Сегодня медицина открыта. Хочется призвать всех - это не страшно. Если есть такая возможность, если позволяет здоровье прийти сдать кровь и помочь тем, кто в этом нуждается, то приходите", - сказала Титова.

Она призвала жителей Москвы, которые выздоровели после заражения коронавирусом, стать донорами плазмы, так как больным необходима такая помощь. По ее словам, не все потенциальные доноры подходят, поэтому чем больше будет желающих, тем лучше.