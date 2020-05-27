Власти Москвы обеспечат соблюдение всех санитарных требований при проведении ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы обеспечат соблюдение всех санитарно-эпидемических требований во время ЕГЭ, в том числе будут проведены уборки помещений до и после экзаменов. Об этом сообщила в среду заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в Москве в период эпидемии школьники были переведены на дистанционное обучение. Тем не менее первое время в школах функционировали небольшие дежурные группы для учеников 1-4 классов, чьи родители продолжали работать. Сейчас такие группы открыты в детских садах. Посещение дежурных групп было организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм.

"Мы обеспечили безопасность пребывания детей в учебных учреждениях в период пандемии, и этот опыт показал, что мы будем готовы организовать проведение экзаменов для выпускников", - сказала Ракова.

По ее словам, до начала экзаменов будет проведена генеральная уборка помещений школ дезинфицирующими средствами. Такая же уборка пройдет и после ЕГЭ. При входе в здания школ, где расположены пункты сдачи ЕГЭ, установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, а сотрудники будут измерять температуру у всех входящих с помощью бесконтактных термометров. Чтобы исключить скопление детей в коридорах и на входе, будет составлен график прихода выпускников на экзамен.

Школьники и персонал, задействованный в проведении экзаменов, в обязательном порядке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками и масками. Сами экзаменационные помещения оснастят специальным оборудованием для обеззараживания воздуха, которое может работать в присутствии детей и не нанесет вред их здоровью.

"Одиннадцатиклассников на ЕГЭ рассадят за партами так, чтобы обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 м. Также на время экзаменов в классах установят кулеры с питьевой водой, которые будут обеззараживаться. Пить воду можно будет из одноразовых стаканчиков", - подчеркнула Ракова.

О ЕГЭ

Единый государственный экзамен начнется в стране 29 июня. Об этом 21 мая сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации в образовании. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. В мае - июне для учащихся одиннадцатых классов будет организована дистанционная подготовка к сдаче экзаменов. По данным столичного Департамента образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 57,5 тыс. одиннадцатиклассников.