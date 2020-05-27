В Москве проверили пропуска почти у 700 тыс. пассажиров общественного транспорта

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 700 тыс. пассажиров метро, МЦД, наземного городского и пригородного железнодорожного транспорта проверили на наличие пропусков с 22 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок".

"Наша главная задача - обеспечить безопасность на всем транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков. Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" выявляют нарушителей режима самоизоляции непосредственно в транспорте и вестибюлях станций. С 22 апреля пропуска проверили у 696 тыс. 883 пассажиров метро, МЦД, наземного и пригородного ж/д транспорта", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.

В метрополитене наличие пропуска определяет система автоматического контроля. Сотрудники метро следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят работу в режим, когда проверку проводят сотрудники "Организатора перевозок". В наземном транспорте контролеры проверяют пропуска выборочно, в пригороде и на Московских центральных диаметрах рейды проводят совместно с транспортной полицией.

Для проверки пропусков контролеры используют планшеты с новейшим программным обеспечением. Они также могут выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома (носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц). Вся информация о выявленных нарушителях передается в полицию.

"С 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить пропуск на портале mos.ru. Передвижение в столичном общественном транспорте возможно только при наличии пропуска", - добавил Султанов.