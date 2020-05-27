Москвичи могут самостоятельно записаться на тест на антитела к коронавирусу через ЕМИАС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Жители Москвы теперь могут записаться на сдачу крови на наличие антител к коронавирусу напрямую через городскую Единую медицинскую информационную систему (ЕМИАС).

Согласно информации в приложении ЕМИАС в среду, записаться в районную поликлинику и сдать анализ можно, не получая направление от терапевта.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Сообщалось, что приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней, а с 27 мая власти запустят тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи для всех желающих провериться на наличие инфекции.