Более 200 вариантов имени виртуальному помощнику метро предложили пользователи соцсетей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей предложили уже более 200 вариантов имени для будущего виртуального помощника для пассажиров метро в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

"В соцсетях мосметро продолжается конкурс на выбор имени будущего виртуального помощника для пассажиров. В комментариях под публикацией уже появилось более 200 вариантов забавных имен персонажам чат-бота. Около 400 человек менее чем за две недели поучаствовали в конкурсе на выбор имени для трех вариантов внешности виртуального помощника: мужчины, женщины и робота", - говорится в сообщении.

Подписчики-девушки предложили назвать "помощницу" Зинаидой в честь первой в СССР женщины-машиниста паровоза Зинаиды Петровны Троицкой, а также Комсомольской Стеллой Александровной, Люблинской Майей Новогиреевной и Марией Метрошиной. Мужчины хотели бы видеть "помощника" с именами: диспетчер Вагон Метрополитенович, Арбатский Май Академович, а также дядя Сокол. Больше всего вариантов имени в комментариях собрал робот, среди них: Метровед, очень рассудительный кот - Метроскин, БОТяня, Диаметр, Виталя, Ментрончик и робот Жетончик.

"Самыми популярными именами, которым подписчики активно ставили лайки, оказались Метрофан, Метрошка, Лазаревич, Метробот и Ортем - от слова "метро" зеркальным прочтением", - говорится в сообщении.

Прием вариантов имени чат-бота завершится 5 июня. Самые удачные варианты будут вынесены на голосование на портале "Активный гражданин". Авторов лучших имен ждут сюрпризы от столичного метро. Виртуальный помощник для пассажиров метро обещает стать одним из самых технологичных среди существующих чат-ботов транспортных компаний мира. Его тестирование начнется уже этим летом.