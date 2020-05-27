Служба "одного окна" Мосгосстройнадзора возобновила прием по предварительной записи

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Жители Москвы снова смогут обратиться в службу "одного окна" в Мосгосстройнадзоре, которая начала принимать граждан по предварительной записи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора, распространенном в среду.

"С 27 мая в рамках первого этапа снятия ограничительных мер в Москве служба "одного окна" Мосгосстройнадзора возобновляет оказание государственных услуг "Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства" и "Прием уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства" в очном режиме", - говорится в сообщении.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции прием граждан осуществляется по предварительной записи на электронную почту mgsn-snos@mos.ru, либо путем направления уведомления с пакетом документов почтой.

В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".