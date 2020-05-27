Более 200 человек с коронавирусом лечатся в инфекционном центре в Вороновском

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Врачи инфекционного центра в Вороновском в Новой Москве лечат 219 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за сутки из больницы было выписано 26 человек. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главврач медицинского учреждения Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 мая состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом "пневмония" - 219, подтвержденных с COVID - 219", - написал Переходов.

Он отметил, что на кислородной поддержке находится 145 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 12 пациентов. За сутки в больницу поступили 18 пациентов, а выписано - 26.

Кроме того, в инфекционном центре накануне скончались две женщины в возрасте 82 и 83 лет, а также мужчина 73 лет. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.