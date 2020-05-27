Администрация мусоросжигательного завода в Москве опровергла информацию о скачке радиации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Информация о том, что на мусоросжигательном заводе № 3 в Москве в феврале повысился уровень радиации из-за грузовика с медицинскими отходами, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном письме администрации объекта, которое есть в распоряжении ТАСС.

22 февраля ТАСС сообщал, что на этом мусоросжигательном заводе был зафиксирован повышенный уровень радиации из-за того, что датчик сработал на грузовик с медицинскими отходами, который приехал на завод. "Все транспортные средства перед въездом на территорию МСЗ № 3 проходят через систему обнаружения радиоактивных материалов, и в случае обнаружения превышения радиоактивного излучения транспортное средство на территорию МСЗ через шлагбаум не пропускается. Отходы, привезенные в таком транспортном средстве, не разгружаются и не принимаются", - говорится в письме.

В таких случаях машину отгоняют на специальную площадку не на территории завода, откуда уже МЧС эвакуирует загрязненную технику. В письме подчеркивается, что вероятность скачка уровня радиации на заводе исключена, так как радиоактивные отходы просто не попадают на территорию предприятия.