Полиция задержала мужчину, заразившего коронавирусом постояльцев хостела в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали выписанного из больницы с коронавирусом на амбулаторное лечение мужчину, который не стал самоизолироваться и заразил постояльцев хостела на Рязанском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Участковые уполномоченные ОМВД России по району Выхино-Жулебино Москвы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил", - сказали в пресс-службе, добавив, что им оказался безработный приезжий.

В главке напомнили, что некоторое время назад мужчина был госпитализирован в связи с положительным результатом исследования на наличие коронавирусной инфекции. Он добровольно подписал согласие на продолжение лечения и соблюдение режима самоизоляции дома. При этом он указал недостоверные сведения об адресе фактического проживания и после выписки прибыл в хостел на Рязанском проспекте. Мужчина умышленно не уведомил о своем заболевании администрацию хостела, в результате чего в дальнейшем с положительным результатом на коронавирус были госпитализированы еще несколько его постояльцев.

Накануне в Генпрокуратуре РФ сообщили, что по материалам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Кроме того, прокурор объявил гендиректору хостела предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и принятии противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения коронавируса.