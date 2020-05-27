Около 4 тыс. браков зарегистрировано в Москве за апрель

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Столичные отделения ЗАГС зарегистрировали за апрель около 4 тыс. браков, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"В апреле в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы поженились около 4 тыс. пар. Примерно 30% запланированных ранее регистраций брака были перенесены на более поздний срок. Количество разводов в апреле этого года сократилось на 65% по сравнению с апрелем 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией регистрации брака сейчас проходят в неторжественной обстановке, только в присутствии пары и сотрудника ЗАГС, без гостей. Однако молодые также обмениваются кольцами, а близкие и друзья поздравляют новую семью по видеосвязи.

Традиционно особой популярностью у молодоженов пользуется праздник Красная горка (народное название первого воскресенья после Пасхи), который выпал в этом году на 26 апреля. Накануне Красной горки, 24 и 25 апреля, было подано около 1,8 тыс. заявлений, но более 40% пар перенесли дату бракосочетания на более поздний период. Накануне Красной горки было зарегистрировано более 1000 пар. В красивую дату, 22 апреля, в Москве заключили брак около 140 пар. Больше всего браков было зарегистрировано во Дворце бракосочетания №1 и Шипиловском отделе ЗАГС.

С 30 марта отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания работают в особом режиме. Государственные услуги можно получить только по предварительной записи. Заявление на государственную регистрацию брака, регистрацию расторжения брака и регистрацию усыновления (удочерения) можно подать через единый портал госуслуг. Также предварительно записаться на прием в отдел ЗАГС можно по телефону справочной службы +7 (495) 777-77-77.