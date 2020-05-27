Новый облик в стиле лофт получит Дом культуры "Ватутинки" в ТиНАО

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дом культуры "Ватутинки" в Новой Москве после реконструкции превратится в современный культурно-досуговый центр с концертным залом, библиотекой и спортивным сектором. Здание получит новый архитектурный облик в стиле лофт, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

"Дом культуры "Ватутинки" расположен по адресу: ТиНАО, поселение Десеновское, улица Дмитрия Рябинкина, 13. Сейчас здание окрашено белой краской, внутренние помещения также нуждаются в ремонте. После реконструкции фасады Дома культуры украсят кирпичная кладка и брутальные вставки из металла, которые словно "сковывают" здание и дополнительно подчеркивают оконные проемы. Внутри разместятся универсальный концертный зал со сценой, библиотека, офис администрации, гримерные, комнаты артистов, помещения для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита, буфет", - привели в пресс-службе слова Кузнецова.

Он отметил, что кровля частично будет эксплуатируемой, со смотровой площадки четвертого этажа будет открываться вид на прилегающую благоустроенную территорию. Дополнительно будут высажены новые деревья и кустарники, появятся места для отдыха - уютные лавочки и беседки.

"С главного входа посетители будут попадать в просторное фойе, для артистов и работников предусмотрен кулуарный вход. Отдельно будет расположен спортзал с душевыми и раздевалками, кроме того, предусмотрено несколько аудиторий для проведения занятий в различных кружках", - подчеркнул Кузнецов.

Реализацией проекта будет заниматься архитектурно-строительное бюро АО "Моспроект-2" им. М.В. Посохина.