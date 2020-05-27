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Акцию "Добрые бейджи" запустили в Москве

Также в поддержку врачей запустят трансляцию благодарностей на трех медиафасадах в центре города

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Акцию "Добрые бейджи" запустили в столице в поддержку медиков, волонтеры фотографируют их и делают для них бейджи, которые те могут носить поверх защитных костюмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сейчас для медработников изготовлено более 500 бейджей, очередная фотоссесия в рамках акции пройдет 28 мая. Также на бейдже указан QR-код, с помощью которого можно попасть в чат-бот @doctor_cyberbot в мессенджере Telegram. В нем каждый пользователь сможет поблагодарить медицинских работников и поддержать пациентов", - говорится в сообщении.

В поддержку врачей запустят еще и трансляцию благодарностей на трех медиафасадах в центре города. Их можно будет увидеть на зданиях Центрального телеграфа, кинотеатра "Октябрь" и "Московского дома книги".

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