Сервисы аренды фургонов и премиальных автомобилей возобновили работу в Москве

"К сервису краткосрочной аренды подключился оператор AnyTime Prime с парком премиальных авто. Для автомобилей этого оператора действует платная парковка, однако в остальном они возобновили работу на тех же условиях, что и другие операторы: дезинфекция автомобилей после завершения аренды, действующая система проверки пропусков и контроль за соблюдением требований с помощью ЕРНИС. На тех же условиях работает аренда фургонов "Яндекс. Драйв", их удобно использовать для поездки на дачу или переезда", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Операторы аренды премиальных автомобилей AnyTime Prime и фургонов "Яндекс. Драйв" возобновили свою работу в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там добавили, что пятый оператор каршеринга возобновил работу в Москве - к сервису подключилась компания Lifcar. Она работает на тех же условиях, что и остальные операторы. Таким образом, теперь пользователям доступны автомобили пяти операторов: "Яндекс. Драйв", "Делимобиль", BelkaCar, YouDrive и Lifcar.

Ранее во вторник заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что четыре оператора каршеринга возобновили свою работу в столице 25 мая. В первый день возобновления работы сервиса были арендованы 1,5 тыс. автомобилей.

О ситуации с каршерингом

Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля работа операторов каршеринга была приостановлена. 21 мая мэром столицы был принят новый указ, согласно которому операторы каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, могут возобновить работу с 25 мая при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории Москвы; предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы; передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства.

Также с 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей.