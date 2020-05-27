В Мосгордуме проходит первое онлайн-заседание

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первое в истории столичного парламента онлайн-заседание проходит при участии 40 из 45 депутатов, сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее депутаты парламентских фракций КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия" сообщили на своих страницах в социальных сетях, что они выступают против проведения заседания в дистанционном формате. Представители партий пришли в среду в здание Мосгордумы, но не смогли попасть в закрытый зал заседаний парламента, так в этот день заседание проводится онлайн.

"Проводим первое в истории столичного парламента дистанционное заседание. В нем принимают участие 40 депутатов. Отмечу, что такой формат работы Мосгордумы в текущей ситуации наиболее безопасный. Возможность проведения заседаний в удаленном режиме закреплена в регламенте думы", - сказал Шапошников.

Ранее он сообщил ТАСС, что возможность проведения заседаний парламента в дистанционном формате была закреплена в регламенте столичного парламента 1 апреля 2020 года. Согласно постановлению Мосгордумы, дистанционные заседания могут проводиться в условиях режима повышенной готовности, который действует в столице согласно указа мэра от 5 марта. По его словам, в мае все фракции и объединения, а также представители средств массовой информации, провели тестирование системы управления информацией. Специалисты аппарата Мосгордумы учли пожелания депутатов.

Кроме того, комитет Совета Федерации по региональной политике предложил разрешить региональным парламентам и муниципальным депутатам проводить заседания и голосования в дистанционном формате. "Это особенно актуально в ситуации пандемии, когда законодательные органы должны работать бесперебойно, но при этом не ставить здоровье народных избранников и сотрудников аппарата под угрозу. Логично предусмотреть возможность проведения заседаний в удаленном режиме и верификации решений депутатов, принятых в таком формате. Мы должны идти в ногу со временем и использовать все современные технические решения для обеспечения деятельности законодательных органов власти, несмотря на эпидемии и другие чрезвычайные ситуации", - сказал Шапошников.