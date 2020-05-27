В Москве арендовали более 2 тыс. машин каршеринга за два дня работы сервиса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. автомобилей арендовали пользователи за два дня работы каршеринга в Москве. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Сервис краткосрочной аренды автомобилей частично возобновил работу 25 мая.

"Более 2 тыс. автомобилей арендовали пользователи за два дня работы каршеринга. Спешим напомнить, что пользоваться каршерингом пока могут только жители с оформленными рабочими пропусками - арендовать машину можно на пять дней, а после завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию", - значится в публикации.

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что в первый же день пользователи арендовали более 1,5 тыс. машин. Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, к сервису краткосрочной аренды подключился оператор AnyTime Prime с парком премиальных авто. Для автомобилей этого оператора действует платная парковка, однако в остальном они возобновили работу на тех же условиях, что и другие операторы: дезинфекция автомобилей после завершения аренды, действующая система проверки пропусков и контроль за соблюдением требований с помощью ЕРНИС. Так же работает аренда фургонов "Яндекс.Драйв".

Кроме того, в Москве возобновил работу пятый оператор каршеринга: к сервису подключилась компания Lifcar. Она работает на тех же условиях, что и остальные операторы. Таким образом, теперь пользователям доступны автомобили пяти операторов: "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar, YouDrive и Lifcar.

О ситуации с каршерингом

Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля работа операторов каршеринга была приостановлена. 21 мая мэром столицы был принят новый указ, согласно которому операторы каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, могут возобновить работу с 25 мая при соблюдении ряда условий.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства.