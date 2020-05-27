Водителям в Москве отменили почти 3,5 тыс. штрафов из-за ошибки в номере автомобиля

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила около 3,5 тыс. штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля во время привязки его к цифровому пропуску, сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", - сказал Ликсутов, уточнив, что штрафы были оформлены и отменены МАДИ.

Автовладельцам, которые неверно ввели номер машины, необходимо его обязательно скорректировать. Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Весь процесс занимает не более пяти минут, пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что на период самоизоляции в Москве нельзя передвигаться на автомобиле без цифрового пропуска. Номер машины должен быть привязан к пропуску. Проверить его действительность можно через mos.ru, приложения "Московский транспорт" или "Помощник Москвы", а также чат-бот "Проверка автопропуска" в Telegram.