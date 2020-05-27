День защиты детей в Москве пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Празднование Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, пройдет в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Праздники никто не отменял, в том числе и День защиты детей. Думаю, что 1 июня будут работать музеи в онлайн-формате. Также будет много выставок, которые родители с детьми могли бы посетить через интернет. В этот день, конечно, будет организовано много тематических программ для детей", - сказала Потяева.

Для жителей столицы с 29 марта действует режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.