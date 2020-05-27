Более 700 основных промышленных предприятий вернулись к работе в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Практически все основные промышленные предприятия в Москве - более 700 - уже работают. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Вот с 12-го числа у нас заработали практически все промышленные предприятия. На 12-е число работало примерно 366, сегодня работают больше 700 основных предприятий. Это основной костяк промышленности Москвы", - сказал мэр.

Он также отметил, что в городе работают более 1 тыс. строительных площадок. "У нас работало где-то около 150 строек, которые не останавливались: это метрополитен, железнодорожные стройки, ряд медицинских строек. Сегодня работают более 1 тыс. строительных площадок", - сказал Собянин.

В Москве 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства, с 25 мая - 88 офисов МФЦ и сервис каршеринга при условии аренды машины минимум на пять дней.

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