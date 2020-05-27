Власти Москвы предлагают с 1 июня возобновить работу всей непродольственной торговли

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы предлагают с 1 июня разрешить работу всей непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы предлагаем отработать ближайшие день-два соответствующие документы и с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и всю непродовольственную торговлю. Там работают около 300 тыс. человек <...> Второе - раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта, - ремонтные мастерские, химчистки", - сказал он.

Собянин отметил, что это важный сектор экономики, и к тому же среди населения востребован целый ряд товаров и услуг, которые они не могут получить в электронном виде. По его словам, ранее предпринятые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции в городе дали положительный эффект.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности. В городе были закрыты магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, парки и другие объекты.

Затем в список организаций, которые могут продолжать работу, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства, с 25 мая посетителей начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".

В новость были внесены изменения (16:15 время мск) — добавлены подробности по тексту.