Городской методический центр Москвы запустил на портале раздел с играми для дошкольников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Новый раздел "Игры и занятия для дошкольников" появился на портале городского методического центра (ГМЦ) Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду.

Уникальные медиаматериалы предоставлены партнером ГМЦ - департаментом образовательных проектов группы компаний "Рики" - лидера российского рынка анимации.

"Герои любимых мультфильмов помогут организовать не только увлекательный, но и полезный досуг для ребенка, а родителям дадут время немного отдохнуть. Особенно важно, что образовательные активности, которые мы предлагаем, не предполагают обязательного использования гаджетов: осваивая новые игры, элементы зарядки, изучая явления окружающего мира, ребята получают навыки, которые пригодятся им в общении и играх со сверстниками", - привели в пресс-службе слова директора городского методического центра Андрея Зинина.

Анимационные герои мультсериалов "Фиксики" и "Смешарики" уже давно стали друзьями в образовании и развлечении многих детей по всему миру. Вместе с персонажами ребята научатся выполнять "Фикси-зарядку".

"Симка, Нолик, Шпуля и Файер покажут, как правильно выполнять упражнения для развития ловкости, гибкости, силы и укрепления здоровья. Также на портале "Игры и занятия для дошкольников" открыта "Фикси-лаборатория". Это увлекательные и полезные научные шоу для дошкольников", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что новый раздел будет постоянно пополняться образовательными мультфильмами, развивающими шоу, научными опытами, аудиосказками и книжками.