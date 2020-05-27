Десятая масштабная дезинфекция охватит 300 млн кв. м общественных пространств Москвы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве 28 мая в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В мероприятии примут участие около 70 тыс. специалистов комплекса городского хозяйства, которым предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей, сообщила в среду пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

"С марта текущего года с учетом эпидемиологической ситуации власти Москвы приняли решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки. 28 мая специалистам предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - приводятся слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и более 10 тыс. различных распылителей. Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

"Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Тщательно продезинфицируют и общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами", - отметил Бирюков.

Как уточняется в сообщении, специалисты используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы, а при проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных.