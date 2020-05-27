Собянин утвердил пакет мер поддержки медицинских организаций и киосков "Печать"

"Частные медицинские организации, распространители печатных изданий и операторы наружной рекламы смогут воспользоваться освобождением либо рассрочкой по обязательным платежам в городской бюджет", - говорится в документе. В частности, речь идет о продлении до 31 декабря срока уплаты авансовых платежей за первый квартал текущего года по налогу на имущество и земельному налогу для медицинских организаций. "Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города, освободят от арендной платы", - поясняется в документе.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили пакет мер поддержки частных медицинских организаций и киосков печатной продукции. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, состоявшемся в среду.

Ранее ограничительные меры, введенные в городе для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сильно сказались на работе киосков "Печать" - значительно сократились продажи журналов и газет. "В связи с этим распространителей печатной продукции освободят от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца (с 1 апреля по 30 июня)", - отмечается в документе. Также собственникам или иным законным владельцам рекламных конструкций будет предоставлена рассрочка по оплате трех месяцев действия договоров на право установки рекламных конструкций путем зачета денежных средств из ранее внесенных обеспечительных платежей.

Всего в мегаполисе эксплуатируется 9962 рекламные конструкции. Кроме того, согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в городе установлено 2086 киосков со специализацией "печать".

В столице было принято три пакета мер поддержки предпринимателей. По данным властей, налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей получили предприниматели, которые занимаются торговлей, ресторанным и гостиничным бизнесом, работают в сфере туризма, услуг, организуют культурные, спортивные, выставочные, развлекательные мероприятия. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек.

Ранее мэр столицы на своем сайте отмечал, что действующий в городе режим самоизоляции лишил киоски "Печать" самых верных клиентов - пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. "Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции", - пояснял Собянин.