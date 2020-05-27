В общежитии в центре Москвы произошел пожар

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Четыре человека были спасены из горящей квартиры в здании на Старой Басманной улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Старая Басманная улица, дом 20, строение 1, поступила в 19:09. "По прибытии первых спасательных подразделений установлено, что здание трехэтажное, частично жилое, частично выселенное. В 19:28 локализовано возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 2-м этаже на площади 15 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что 19:34 пожарным удалось ликвидировать возгорание. "Со второго этажа было спасено четыре человека", - добавили в ГУ МЧС, уточнив, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в общежитии в центре Москвы, его жильцы эвакуированы.

Как следует из открытых источников, в здании находится департамент транспорта правительства Москвы.