В Москве в посольство Великобритании вызвали полицию из-за музыкальной открытки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Охранники посольства Великобритании в Москве вызвали полицейских и саперов из-за подозрительной посылки от одного из банков, в которой оказалась музыкальная открытка. Об этом ТАСС сообщил источник а правоохранительных органах.

"Охранник посольства Великобритании на Смоленской набережной вызвал сотрудников полиции и саперов из-за показавшейся ему подозрительной посылки, в которой увидел провода. Прибывшие на место полицейские обнаружили в посылке музыкальную поздравительную открытку", - сказал собеседник агентства. По его словам, открытку отправил в посольство один из банков по случаю юбилея победы над гитлеровской Германией.