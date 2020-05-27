Бригада врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Шесть врачей из Москвы прибыли в среду в Северную Осетию для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, в республику прибыл также груз с лекарствами и средства для индивидуальной защиты для медперсонала.

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. В числе регионов и Северная Осетия.

"В состав группы вошли шесть врачей, имеющих опыт в оказании помощи больным с COVID-19 на территории Москвы и Московской области. Главой группы назначен Покровский Константин Александрович - руководитель центра хирургии Городской клинической больницы номер 67 имени Л.А. Ворохобова", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в республику прибыл груз с лекарственными средствами - антибиотики, противовирусные, противомикробные и другие препараты на сумму более 55 млн рублей, а также средства индивидуальной защиты для медперсонала.

В республике зафиксировано 2 807 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 015 человек находятся на амбулаторном лечении, 127 - в больницах, 1 624 выздоровели, 41 умер. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 241 человек.