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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Общее число умерших в столице возросло до 2 254
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© Артем Геодакян/ТАСС

​​​​​​МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Еще 71 пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 2 254. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 

Всего в столице умерли 2 254 пациента, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

В Москве отмечена наиболее сложная из регионов России ситуация - в настоящее время в столице 101 802 инфицированных пациента. При этом в последнее время ситуация в городе улучшается. В частности, число выписанных пациентов в Москве уже второй день подряд почти втрое превышает число новых случаев инфицирования за сутки. Так, 27 мая сообщалось, что за последние сутки выписались 5 839 человек, а число новых выявленных случаев заражения составило 2 140. Всего в городе за время пандемии выздоровели 67 458 инфицированных.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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