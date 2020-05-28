Заявки на премию мэра Москвы имени Николая Островского можно будет подать с 1 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявочная кампания на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского стартует с 1 июня. Премию вручат москвичам с ограниченными возможностями здоровья за особые достижения в области искусства и культуры, а также тем, кто оказывает помощь и поддержку людям с инвалидностью, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Подача заявок на соискание премии имени Николая Островского за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве пройдет с 1 июня по 1 сентября 2020 года включительно. Прием заявок осуществляется в электронном виде на портале мэрии", - сообщила пресс-служба департамента культуры города Москвы.

В этом году премии будут вручать в третий раз. Подать заявку на участие могут горожане, достигшие возраста 18 лет и имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Москве. Всего премию вручают в 10 номинациях: за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве; за выдающиеся достижения в исполнительском искусстве, в литературе и публицистике, в области дизайна и моды; за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности; за активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений и других.

Результаты конкурса объявят накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Каждый победитель получит диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тыс. рублей. В 2019 году на конкурс на соискание премий были поданы 56 заявок.