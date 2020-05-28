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Праздничный салют в честь Дня пограничника пройдет в Москве в 22:00

Будут использованы более 50 видов салютов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Праздничный салют раскрасит вечернее небо Москвы по случаю празднования Дня пограничника. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"В настоящее время салютные установки завершают подготовку. Вечером в сопровождении военной автомобильной инспекции они прибудут на Поклонную гору. Салют состоится в 22:00 по московскому времени", - сказали в округе.

Военнослужащие салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина подготовили порядка 2 тыс. фейерверков. Будут использованы более 50 видов салютов, купола которых будут иметь диаметр до 300 м, а высота подъема превысит 500 м.

72 салютные установки на базе грузового автомобиля "Камаз" готовы к сегодняшнему мероприятию. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин красочных фейерверков.

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