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Столичные компании выпускают более 260 тыс. одноразовых халатов и бахил в неделю

Заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что 70 тыс. единиц от этого объема приходится на компании, которые оперативно перепрофилировали свою деятельность

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Еженедельно московские компании производят более 260 тыс. одноразовых халатов и бахил. Четверть от этого объема выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты для медработников, сообщается в четверг на портале мэрии.

"Перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала позволяет нам полностью обеспечивать потребности системы здравоохранения города и не зависеть от импортных поставок и изменения цен. Предприятия Москвы производят в неделю более 260 тыс. одноразовых халатов и бахил. 70 тыс. единиц от этого объема приходится на компании, которые оперативно перепрофилировали свою деятельность", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В городе реализуется полный цикл производства средств индивидуальной защиты - от изготовления спецматериалов с высокими барьерными свойствами до выпуска готовых изделий. Все предприятия, перешедшие на производство спецодежды, соблюдают необходимые требования безопасности.

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