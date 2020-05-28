Еще 3 793 пациента вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Еще 3 793 пациента вылечились в Москве от коронавирусной инфекции за последние сутки, всего число выздоровевших достигло 71 251. Об этом сообщила в четверг заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251" - сказала она.

По словам Раковой, чтобы подтвердить отсутствие у человека коронавирусной инфекции, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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