В Москве наземный транспорт начали дезинфицировать на 178 конечных станциях маршрутов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Дополнительную обработку салонов московских автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев начали проводить мобильные бригады дезинфекторов на 178 конечных станциях маршрутов - это делается для безопасности пассажиров и водителей. Об этом сообщается в четверг на Едином транспортном портале.

"Сегодня мобильные бригады дезинфекторов обслуживают 178 конечных станций наземного транспорта, всего на мероприятии задействовано около 300 человек. Они работают в то время, пока водители отдыхают между рейсами и в обеденное время, корректировать график движения не нужно. Каждый автобус, электробус, троллейбус или трамвай будет проходить обработку дезинфицирующими средствами на конечных станциях 4-6 раз в день", - приводятся в сообщении слова гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова.

Кроме того, в Москве продолжается дезинфекция пассажирского транспорта при каждом возвращении в парк или депо. Специальным раствором обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, валидаторы, сиденья, стекла. Специалисты используют обеззараживающие средства, которые рекомендовал Роспотребнадзор.