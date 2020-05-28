В Москве за нарушение самоизоляции задержали 13 человек, которые загорали на крыше

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полиция задержала за нарушение режима самоизоляции в Москве 13 человек, которые загорали на лежаках на крыше банка в центре города, в отношении них составлены административные материалы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В главке отметили, что в ОМВД России по Таганскому району накануне поступило сообщение о том, что около десяти человек расположилось на лежаках на крыше здания по адресу: Земляной Вал, 41, строение 1. Туда были направлены полицейские.

"На момент проверки указанных граждан на крыше здания банка обнаружено не было. При этом нарушители находились в одной из квартир по данному адресу. За нарушение режима самоизоляции 13 человек были доставлены в опорные пункты полиции для составления административного материала", - сообщили в пресс-службе.