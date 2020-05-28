Суд 11 июня рассмотрит иск к Собянину и Мосгордуме по штрафам за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд 11 июня рассмотрит по существу иск муниципальных депутатов разных районов Москвы к столичному мэру Сергею Собянину и Мосгордуме, в котором оспариваются поправки в городской Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие заочно накладывать штрафы на нарушителей режима самоизоляции, установленных посредством видеофиксации. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мосгорсуд провел беседу и назначил на 12:00 мск 11 июня рассмотрение по существу иска к Мосгордуме и мэру Москвы от Рейнхиммеля Юрия, Русаковой Елены, Морева Андрея, Бобринского Николая об оспаривании ч. 1.1 ст. 16.6 КоАП Москвы и пунктов 2 и 4 ст. 2 закона № 6 Москвы от 1 апреля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Главы муниципальных округов Гагаринский и Якиманка Елена Русакова и Андрей Морев, а также муниципальные депутаты районов Раменки и Мещанский Николай Бобринский и Юрий Рейнхиммель подали коллективный иск, оспаривающий поправку в КоАП Москвы, которая позволяет штрафовать москвичей за нарушение режима повышенной готовности с помощью камер видеонаблюдения. Согласно оспариваемой норме, при нарушении протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.