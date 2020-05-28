Специалисты провели 5 тыс. проверок на объектах транспорта, торговли и ЖКХ с начала мая

Управление контролирует выполнение профилактических мероприятий на всех объектах, которые уже работали или только начали работать в Москве. Контролю подлежат объекты, представляющие эпидемиологическую опасность как для работников, так и посетителей: объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, промышленные предприятия, строительные площадки.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Почти 5 тыс. проверок соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции провели с начала мая в Москве на объектах транспорта, торговли и ЖКХ. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целом с 1 по 27 мая 2020 года Управлением проведено 4 828 мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на объектах города, в том числе 4 273 мониторинговых мероприятий, в ходе которых нарушения установлены на 1 374 объектах (в 32% случаях), и 555 проверок, из них 552 - с нарушениями", - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено на объектах торговли продуктами питания (51%), транспорта (30%), торговли непродовольственными товарами (28%), общественного питания (25%), торговли детскими товарами (23%), реже всего нарушения отмечались на промышленных объектах (16%).

По результатам проведенных с 1 мая 502 проверок приостановлена деятельность 49 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа семи объектов, в 42 случаях применялся временный запрет деятельности. Чаще приостанавливалась работа магазинов по продаже продуктов питания - 30 объектов, магазинов по продаже непродовольственных товаров - семь, по продаже детских товаров - четыре, предприятий общественного питания - три, промышленных предприятий - три, пансионатов - два.

"27 мая специалистами территориальных отделов опечатано пять объектов, в том числе четыре магазина по продаже продовольственных товаров и один пансионат для лиц пожилого возраста ООО "100+". Проверка пансионата проводилась в связи с проведением эпидемиологического расследования по случаям регистрации коронавирусной инфекции среди постояльцев пансионата. Как показало расследование, в пансионате не только не выполняются противоэпидемические мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, но и не обеспечены условия для маломобильных пожилых людей", - отмечается в материале.