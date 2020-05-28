"Аптекарский огород" в Москве возобновит работу с 1 июня

Сад был закрыт для посетителей в связи с распространением коронавируса с 19 марта.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" в Москве планируют открыть для посещения с 1 июня. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе учреждения.

Как Москва будет жить с 1 июня

Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

"С 1 июня 2020 года Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" планируют открыть для посещения - в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции и указом мэра Москвы от 27 мая", - говорится в сообщении.

Перед открытием в саду пройдет генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Антисептики установлены при входе в сад и в помещения, внутри закрытых помещений.

"По понедельникам для школьников, студентов, пенсионеров вход до 12:00 бесплатный. С 1 июня сад будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00, кассы до 20:30", - уточнили в пресс-службе.

На данный момент в саду цветут пионы, рододендроны, магнолии, тюльпаны, орхидеи, боярышник, сирень, ландыши, незабудки и многие другие растения. В оранжереях - самые большие кувшинки в мире, пальмы, бананы, какао, кактусы, папайя, сахарный тростник, кофе, гуавы, орхидеи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно.