МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом южного циклона на территорию Москвы 29 мая с 9 часов до 21 часа ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах пройдут грозы, выпадет град. Также ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра РФ, из-за ухудшения погоды в Москве и Подмосковье 29 мая объявлен оранжевый уровень опасности, что предполагает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В новость были внесены изменения (13:32 время мск) — добавлены подробности по тексту.