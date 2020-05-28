Концентрация вредных веществ вблизи автотрасс в Москве снизилась в 1,7 раза

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автотрасс в Москве снизилась в 1,7 раза за последние две недели мая. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"После завершения майских праздников деловая активность возросла, заработали промышленные предприятия, строительные объекты, с 25 мая открылись МФЦ. Это повлекло за собой и изменение дорожно-транспортной ситуации. Что же касается изменения в уровне загрязнения атмосферного воздуха после майских праздников, то по-прежнему фиксируемые показатели концентраций загрязняющих веществ преимущественно остаются на уровне ниже характерных для этого времени года", - сообщили в ведомстве.

По данным Мосэкомониторинга, с 12 по 24 мая вблизи автотрасс в часы пик концентрация вредных веществ ниже обычных уровней. Минимальные показатели фиксировались в ночные часы, когда концентрации взвешенных частиц были в 1,5 раза, а оксида углерода - до 1,7 раза ниже обычных уровней, характерных для этого периода года.

По словам специалистов, вблизи автотрасс в данный период времени был отмечен незначительный рост концентраций некоторых веществ без превышения нормативов по сравнению с майскими праздниками. Это связано с увеличением трафика после снятия ряда ограничительных мер. Например, по данным департамента транспорта, на 38% увеличилось число личных автомобилей на дорогах по сравнению с 6 мая. Но средние концентрации всех основных загрязняющих веществ при этом в последние дни оставались ниже установленных нормативов и ниже обычно наблюдаемых значений в этот период года.

"В жилых кварталах колебания остаются незначительными. В течение дня содержание в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ ниже чем обычно. В утренние часы пик показатели в 1,8 - 3,5 раза ниже обычно наблюдаемых уровней", - уточнили в Мосэкомониторинге.

По данным автоматических станций, в целом по городу концентрации оксида углерода остались на уровне первой декады мая, концентрации диоксида азота и взвешенных частиц снизились в 1,2 раза по отношению к периоду майских праздников.