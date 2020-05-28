Власти Москвы передадут 57 земельных участков РЖД для развития ж/д инфраструктуры

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласовала предоставление компании "Российские железные дороги" (РЖД) 57 земельных участков для развития железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"ГЗК <...> одобрила предоставление ОАО "РЖД" ряда земельных участков для развития железнодорожной инфраструктуры <...> Участки переданы в аренду на 11 месяцев 28 дней для проведения строительных работ, за исключением участка в Югорском проезде, его срок аренды составит шесть лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что РЖД переданы 27 земельных участков общей площадью 0,84 га в рамках развития Центрального транспортного узла, земельный участок площадью 0,02 га в Югорском проезде на северо-востоке для развития Ярославского направления Московской железной дороги, а для развития Киевского направления, в том числе строительства остановочного пункта "Аминьевская", выделено 11 земельных участков общей площадью 0,4 га в Западном округе и еще пять общей площадью 0,4 га также в Новой Москве.

Помимо этого, 13 участков общей площадью 0,12 га выделены на юго-востоке для переустройства кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ ж/д инфраструктуры.