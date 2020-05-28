В апреле летальность от коронавируса в Москве составила 1,4-2,8%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Летальность от коронавируса составила в Москве в апреле от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчета, сообщили в четверг в столичном департаменте здравоохранения.
"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие показатели ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%). Полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым.
"Вероятнее всего, от месяца к месяцу оно будет колебаться. При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2-3 недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы", - добавляется в материале.