В апреле летальность от коронавируса в Москве составила 1,4-2,8%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Летальность от коронавируса составила в Москве в апреле от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчета, сообщили в четверг в столичном департаменте здравоохранения.

"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)", - говорится в сообщении.