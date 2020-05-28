Горслужбы провели в Москве десятую масштабную дезинфекцию всех дорог

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты городских служб провели масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств в Москве. В общей сложности дезинфицирующими препаратами были обработаны более 300 млн квадратных метров различных площадей, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в четверг.

"Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта, главная задача этих мероприятий - предотвращение распространения коронавирусной инфекции, - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Петра Бирюкова. - Дезинфекция проводится в хорошую солнечную погоду, чтобы дезинфицирующие средства могли действовать длительное время".

По его словам, в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тыс. специалистов Комплекса городского хозяйства, использовалось более 4,5 тыс. поливомоечных машин и порядка 10 тыс. ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.

Для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Заместитель мэра напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных пешеходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.