Власти Москвы предложили считать смертность от коронавируса по рекомендациям ВОЗ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Столичные власти предложили считать данные по смертности от коронавирусной инфекции по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Использование методики стало возможным в Москве благодаря проведению патологоанатомическому исследованию во всех случаях смерти, сообщается в среду на официальном сайте столичного депздрава.

"Московские специалисты приняли активное участие в подготовке новой методики, в основу рекомендаций положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ с учетом новых рекомендаций по коронавирусу. Это стало возможным благодаря тому, что в 100% случаев смертей с подозрением на ковид в Москве проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом: ПЦР-диагностика на наличие коронавируса, других возбудителей, включая бактериальных; морфологический анализ включая гистологический и иммуногистохимический, другие методы для выявления тончайших изменений в тканях и органах", - говорится в публикации.

Отмечается, что развитость московской патологоанатомической службы позволяет ставить диагнозы в течение двух недель, при нормативно установленном сроке в 45 дней. "Во-первых, такая детальная классификация позволяет раскрыть сущность болезни для того, чтобы клиницисты могли корректировать тактику лечения и спасать жизни пациентов. Использование нового подхода к классификации причин смерти при COVID-19 позволяет предвидеть или прогнозировать развитие разных клинических событий и предпринимать в связи с этим необходимые меры", - сообщается на сайте.

Глубокое морфологическое исследование заболевания и наличие самого большого в мире объема этих исследований, позволяет столице предложить мировому профессиональному сообществу более детальную и углубленную классификацию причин смерти при COVID-19. "Московские специалисты первые в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от ковида. С его помощью можно лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента. Первые результаты уже опубликованы", - говорится в публикации.

Статистика смертности в Москве

Ранее столичный департамент здравоохранения публиковал оперативные данные по смертности за апрель и разъяснил превышение показателя по сравнению с 2019 годом. На основании оперативных данных ЗАГС она составляла 1 841 случай. В результате окончательного анализа данных превышение смертности в Москве за апрель на основании окончательных данных Росстата составляет 1 934 случая: 9 900 - в 2019 году к 11 834 - в 2020 году.

"В целом в медицине не принято сравнивать помесячную динамику смертности, потому что колебания показателя в разные годы могут доходить до тысячи случаев смерти. Например, по данным Росстата в 2018 году этот показатель был равен 10 825, то есть на 925 больше чем в 2019. Тем не менее, в условиях пандемии мы провели такой анализ. Правильнее в этом случае брать для сравнения среднее значение этого показателя на протяжении последних лет", - говорится в публикации на сайте.

Там уточняется, что среднегодовая смертность за последние три года составила 10 081 случай: 9 517 - в 2017 году, 10 825 - в 2018 году, 9 900 - в 2019 году. "Таким образом, истинное превышение смертности в апреле 2020 года составляет 1 753 случая. Апрель и начало мая стали пиком эпидемии в Москве, что конечно отразилось на общем уровне смертности. Как мы ранее говорили, среди превышения значительную долю составляют смерти от лабораторно подтвержденного ковида", - заключается на сайте.