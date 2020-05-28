Град, ливни и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Неблагоприятная погода ожидает москвичей в пятницу: прогнозируются сильные дожди, град, гроза и ветер с порывами до 20 м/с. До 60% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве за пятницу и ночь субботы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Завтрашний день будет связан с непогодой в Москве. Утром небольшой дождик, а потом, в полуденные часы, он существенно усилится. Сильные дожди будут в Старой Москве, а в Новой - очень сильные. Дожди будут сопровождаться и грозой, и градом, и усилением ветра до 15-20 м/с", - сказал он.

Сильный дождь может привести к значительным подтоплениям, добавил Вильфанд. "Это [ливни] может привести к тому, что на некоторых участках города, пониженных местах рельефа, подтопления могут быть. Заметны будут эти осадки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также в пятницу ожидается похолодание, а дожди сохранятся и в ночь на субботу. "Температура понизится до 17-19 градусов", - отметил он. За пятницу и ночь субботы в Москве может выпасть 30-60% месячной нормы осадков, отметил метеоролог.

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