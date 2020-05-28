Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы пока не готовы отменить пропускной режим для перемещения по городу на транспорте, введенный из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня 2020 года власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

"Решение об отмене пропусков не принято. Мы пока не готовы полностью отменить их", - сказал он.

"Если мы отменим пропуска уже сейчас, мы получим всплеск [заболеваемости]. Мы не хотим повторить ошибки тех стран, которые метались - то вводили ограничения, то снимали их, то снова вводили", - пояснил Немерюк.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. Позже мэр столицы подписал указ, согласно которому для поездок по Москве на личном и общественном транспорте введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным. Получить цифровой пропуск можно для поездок на работу, посещения медицинской организации, волонтерской деятельности и иных целей, не противоречащих правилам и ограничениям, установленным указом мэра столицы. Также предусмотрена регистрация автомобилей и транспортных карт для горожан, которые могут передвигаться по городу с использованием служебного удостоверения.

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