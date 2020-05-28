Археологи отреставрировали артефакты из бывшей Гончарной слободы XVI века в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московские археологи отреставрировали старинные артефакты, найденные ранее на Пятницкой улице в Москве, в бывшей Гончарной слободе. Преимущественно это керамические изделия, относящиеся к XVI - XIX векам, сообщила в четверг пресс-служба департамента культурного наследия.

"Самая древняя из отреставрированных находок с Пятницкой улицы - фрагмент глиняного коника XVI века. На поверхности игрушки даже сохранились следы росписи черной краской. Помимо этого, исторический облик удалось вернуть различным изразцам XVII - XVIII веков. На одном из них можно рассмотреть две мужские фигуры, одетые по западноевропейскому образцу. Еще один интересный артефакт - чернолощеный кувшин XVII века, украшенный линейным орнаментом. Специалисты потратили много времени, чтобы собрать его из множества небольших фрагментов", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Сейчас в работе находятся еще порядка 20 находок. Подобные вещи являются предметами местного керамического производства и изготавливались в Гончарной слободе, занимавшей в XV - начале XVIII вв. обширную территорию вдоль реки Москвы до впадения в нее реки Яузы. На склонах гончары строили горны, а жилые дома располагались наверху холма, где находилась церковь великомученика Никиты.

Помимо керамики, отреставрирован полноценный фрагмент металлического браслета. Здесь сохранились четыре фигурных звена, которые скреплены тремя колечками. Это украшение было изготовлено в технике штамповки в XIX веке.