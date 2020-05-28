Собянин рассказал, как в Москве проводится подсчет смертности от коронавируса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Методика подсчета смертности от коронавирусной инфекции, применяемая в Москве, учитывает еще ряд причин, которые могли привести к смерти того или иного пациента. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Они [правила] не только соответствуют [рекомендациям ВОЗ], они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем и причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и просто как сопутствующие COVID-19", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, московские специалисты предлагают рассмотреть возможность расширения такого списка, чтобы он не ограничиваться только коронавирусом как основной причиной.

Также мэр отметил, что cкрининговые исследования выявили антитела к коронавирусу у 14% прошедших тестирование. "Скрининговые исследования, которые мы на сегодняшний день проводим в столице, выявили 14% людей, которые имеют маркеры к коронавирусу. Это большой процент. Часть из них находятся в стадии формирования иммунитета", - сказал Собянин.

Кроме того, он сообщил, что система тестирования на антитела к коронавирусу с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) может быть расширена. "Сейчас начинаем масштабировать всю эту систему ИФА-тестов, которая проводит беспрецедентные скрининговые исследования, которые, как мы и говорили, начинает прием москвичей в поликлиниках по записи <...> Попытаемся дальше наращивать этот объем, честно говоря, я даже не думал, что это будет настолько популярно и востребовано", - сказал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские поликлиники с 27 мая начинают проводить бесплатные для жителей тесты на наличие антител к коронавирусной инфекции. Планируется, что в Москве будет проводиться до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу ежедневно.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 379 051 случаев заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве отмечена наиболее сложная ситуация, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 793 человека против 2 054 соответственно. Всего в городе заразились коронавирусом 173 497 человек, выздоровели 71 251 заразившийся, умерли 2 254. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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