Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Аварийные бригады и другие службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающейся в пятницу грозы и ветра с порывами до 20 м/с. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу с 09:00 (мск) до 21:00 (мск) ожидаются сильные дожди, в отдельных районах - гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Ночью 30 мая - кратковременный дождь, возможна гроза. В связи с этим приведены в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", - сказал Бирюков.

Он отметил, что городским службам дано указание активнее чистить решетки и ливневые стоки, проверить все системы водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах.

Кроме того, коммунальщики защитили от порывов ветра здания, сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли, широкоформатные рекламные конструкции. Но на всякий случай аварийные бригады готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

"Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания <…> При грозе и сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавил Бирюков.

По словам заммэра, при управлении машиной во время грозы водителю также нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Гроза резко ухудшает видимость на дороге, а вспышки молнии могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

В новость были внесены изменения (19:29 время мск) — добавлены подробности по тексту.