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Власти Москвы "пока не видят" предприятия торговли, которые не смогут открыться с 1 июня

Сейчас в столице работают около 19 тыс. продовольственных магазинов, соблюдая все требования

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы "пока не видят" предприятия торговли, которые не смогут открыться с 1 июня, об этом сообщил руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

По его словам, около 19 тыс. продовольственных магазинов работают в Москве, соблюдая требования по социальному дистанцированию и другие установленные Роспотребнадзором ограничения на период пандемии. 

"Условно говоря, защитный протокол или рекомендации по работе предприятий потребительского рынка разрабатывают коллеги из Роспотребнадзора. У нас с вами в настоящий момент функционируют почти 19 тыс. продовольственных магазинов, и для них, в общем-то, уже эти защитные протоколы действуют. Есть четкие и понятные требования, кто и когда, в какие сроки какие мероприятия проводит: обрабатывают поверхности, протирают тележки, все должны носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и так далее", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

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